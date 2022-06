Arrascaeta durante treino no Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/06/2022 20:20

Rio - O Flamengo terá o retorno de um jogador muito importante na próxima quinta-feira. Arrascaeta, de 28 anos, não participou dos últimos três jogos da equipe carioca na Série A, por estar servindo a seleção uruguaia. Nesta segunda, o apoiador estará de volta ao Rubro-Negro e terá o seu primeiro contato com Dorival Júnior. As informações são do portal "globoesporte.com".

A última partida de Arrascaeta pelo Flamengo foi na derrota para o Fluminense em clássico. Sem poder contar com o meia nas partidas contra Fortaleza, Bragantino e Internacional, o Rubro-Negro acumulou três derrotas consecutivas na Série A.

Com o uruguaio em campo, o Flamengo vinha de três vitórias consecutivas. O jogador, de 28 anos, atuou em 25 partidas pelo Flamengo na atual temporada. Ele marcou sete gols e deu 10 assistências.