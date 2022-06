O técnico Dorival Júnior durante partida entre Internacional e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, realizado na cidade de Porto Alegre, RS, neste sábado, 11. - MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS

O técnico Dorival Júnior durante partida entre Internacional e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, realizado na cidade de Porto Alegre, RS, neste sábado, 11.MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS

Publicado 12/06/2022

Rio Grande do Sul - O Flamengo perdeu para o Internacional por 3 a 1 na noite do último sábado (11), no Beira-Rio, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do Rubro-Negro sob o comando de Dorival Júnior teria dado uma certa esperança aos torcedores, já que a equipe vinha de duas derrotas e de má fase com Paulo Sousa. Contudo, o novo treinador, em coletiva de imprensa após a derrota, bateu na tecla da necessidade de mudança de comportamento como caminho para a equipe se reencontrar no Brasileirão.

"Realmente nós temos que mudar essa concepção (questão anímica dos jogadores). Precisaremos alternar mais um pouquinho e alterar nosso comportamento em campo, mudando um pouco até o perfil. Para que encontremos novamente um caminho precisaremos fazer algo diferente daquilo que vem sendo feito em campo, para que, mudando esse comportamento, encontremos uma condição que proporcione um reequilíbrio na competição.", disse Dorival, que completou empregando uma auto-reflexão e necessidade de mudança da equipe:

"Em um momento como esse, em que algumas derrotas acontecem, você ficar apontando seria muito fácil, muito simples para todo e qualquer profissional. O importante agora é apontarmos o dedo para nós. Cada um perceber o que tem feito, o que precisaremos melhorar, uma cobrança maior em todos os aspectos, em todos os sentidos, uma dedicação também tamanha a própria condição de cobrança, fazendo com que mudemos um pouco essa chave. Uma equipe como o Flamengo não pode ter esse tipo de comportamento. Vamos trabalhar para que tudo isso seja melhorado, modificado, para dar uma possibilidade maior do que estamos vendo nesse instante. Nós temos que ter equilíbrio e tranquilidade. É um momento complicado, reconheço, mas só com muita luta, muito trabalho, nós encontraremos um novo caminho e soluções para tudo que estamos vendo.", pontou.

Sobre a decisão de retomar a posição de titular de Diego Alves no gol do Flamengo após quase quatro meses, o técnico afirmou que não foi o fator "experiência" que motivou essa alteração e as demais mudanças no time.

"Não é nem a questão da experiência em si, mas a questão da mudança de comportamento que apresentamos e que vem sendo mostrado. Só uma união nossa é que fará com que nós voltemos a ter atuações seguras e gerando resultados. Do contrário, não. Não adianta nos voltarmos a esse aspecto. Precisaremos de mais força em cima disso, uma concentração ainda maior para que voltemos a ter resultados. A capacidade de um elenco como esse ninguém discute. Agora, algo está faltando e nós temos naturalmente que ter a percepção de, avaliando, detectando, você poder atacar o problema e fazer com que encontremos um novo caminho. Esse é o principal desafio de todos nós.", afirmou.

Dorival avaliou que o fato de o Flamengo ter sofrido um gol no primeiro minuto de jogo gerou a queda de condicionamento da partida e considerou justa a vitória do Internacional. O treinador não falou sobre os lances polêmicos, um possível pênalti em Gabigol e a penalidade marcada em Pedro Henrique.

"O primeiro momento da partida acabou direcionando todo o jogo. Tivemos a posse de bola, mas com pouca infiltração e isso comprometeu consideravelmente nosso rendimento em campo. Na única jogada que buscamos infiltração foi justamente em uma bola alongada ao Bruno e chegamos em frente ao goleiro adversário. O Inter fez um jogo mais seguro e acabou merecendo. Nós precisamos mudar um pouco esse comportamento e vamos trabalhar para que isso aconteça.", concluiu.