Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

GabigolAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/06/2022 16:57

Rio - Com a chegada de Jorge Jesus, o interesse do Fenerbahçe em Gabigol se intensificou. No entanto, o Flamengo não pretende facilitar a saída do artilheiro do clube carioca. De acordo com informações do jornal "Fanatik", o Rubro-Negro teria pedido 33 milhões de euros (R$ 173 milhões) para liberar o herói do título da Libertadores de 2019.

O valor seria o da multa rescisória do atacante. Além de Gabigol, Jorge Jesus teria indicado mais três jogadores do Flamengo para reforçar o clube turco. Bruno Henrique e Willian Arão, que pertencem ao clube carioca, e que trabalharam com o português. E Andreas Pereira, que irá retornar ao United, e que não fez parte do grupo rubro-negro durante a passagem de Jorge Jesus.

Em sua quarta temporada pelo Flamengo, Gabigol continua sendo o maior goleador da equipe carioca. Ele entrou em campo em 29 partidas, marcou 16 gols e deu duas assistências em 2022.