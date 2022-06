Lluís Sala é o preparador físico da comissão técnica de Paulo Sousa - Marcelo Cortes

Publicado 11/06/2022 12:04

Rio - Paulo Sousa foi desligado do comando do Flamengo na última quinta-feira (09), após perder por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no 'Nabizão', pelo Campeonato Brasileiro. Com a decisão, integrantes da comissão técnica do português começaram a se despedir do clube. Desta vez, Lluís Sala se declarou ao Rubro-Negro

Através das redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, Lluís Sala, preparador físico da comissão técnica de Paulo Sousa, escreveu: “Muito obrigado, Flamengo. Muito obrigado, Nação. Sempre no meu coração! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo“.

O técnico foi demitido após sequência de resultados ruins, que deixaram o Flamengo na parte inferior da tabela de classificação do Brasileirão. Paulo Sousa deixou o Ninho do Urubu com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas.