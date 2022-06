Diego Ribas - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/06/2022

Rio - Um dos líderes do elenco do Flamengo, o meia Diego Ribas, de 37 anos, esteve na mira do Grêmio. De acordo com o site "GE", o clube gaúcho admitiu que procurou o Rubro-Negro para uma sondagem pelo camisa 10, mas descartou qualquer chance de negócio.

A consulta ao Flamengo foi feita pelo vice de futebol do Grêmio, Denis Abrahão, que ouviu uma negativa. Diego tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e já disse em algumas oportunidades que pensa em se aposentar no clube.

Apesar de ser um nome importante dentro do Flamengo, Diego vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Paulo Sousa, que foi demitido na última quinta-feira. Ao longo de 2022, foram apenas 12 partidas, a maioria vindo do banco de reservas.