Dorival Júnior, técnico do FlamengoGILVAN DE SOUZA / FLAMENGO

Publicado 10/06/2022 16:28

Rio - O técnico Dorival Júnior teve seu contrato com o Flamengo publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta sexta-feira. Com isso, ele está liberado para fazer sua estreia já neste sábado, contra o Internacional, às 21h, em Porto Alegre.

Dorival está em Fortaleza, onde assinou sua rescisão com o Ceará, e desembarcará em Porto Alegre no fim da noite desta sexta. Lá, ele terá o primeiro contato com o elenco, que treinou sob o comando de Mário Jorge, técnico do sub-20, no último dia de sua estadia em Atibaia.

Escolhido para substituir Paulo Sousa, Dorival assinou com o Flamengo até o fim da temporada. Será a terceira passagem dele pelo clube.