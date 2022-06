Jorge Jesus durante participação no 'Bem, Amigos!' - Reprodução

Jorge Jesus durante participação no 'Bem, Amigos!'Reprodução

Publicado 10/06/2022 14:30

Rio - Jorge Jesus comentou a demissão de Paulo Sousa do Flamengo. Em entrevista ao jornal "A Bola", o Mister disse que a situação é normal na vida dos treinadores e que o compatriota saberá os próximos rumos a tomar em sua carreira.

"Somos vítimas dos resultados. Paulo é treinador e vai continuar sendo, como tem sido a sua carreira. Melhor do que ninguém, ele é que sabe os caminhos que terá de percorrer", disse Jesus.

Recentemente, Jorge Jesus se envolveu em uma polêmica com Paulo Sousa. Antes de acertar com o Fenerbahçe, o treinador deu uma entrevista se oferecendo para voltar ao Flamengo, mesmo com o colega ainda no cargo.