Paulo Sousa deve ser demitidoLEONARDO SGUACABIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/06/2022 14:28

Rio - Ex-treinador do Flamengo, Paulo Sousa deixou o comando do Flamengo na última quinta-feira. O português tinha como plano renovar o elenco rubro-negro, porém, acabou não sendo bem sucedido no clube. De acordo com informações do portal "UOL", o treinador teria se incomodado com a suposta influência que alguns empresários tinham no dia a dia do clube carioca.

O ex-técnico sentia que o planejamento do clube carioca precisava de um certo 'crivo' desses agentes para ser aprovado. Dessa forma, sem ter apoio para barrar as presenças dessas pessoas, o português demonstrava a sua insatisfação nos bastidores.

Durante a passagem do português no Flamengo, apenas cinco novos jogadores chegaram ao elenco: o goleiro Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, e o atacante Marinho. Além da falta de reforços, resultados ruins e conflitos com jogadores e parte da diretoria também implicaram em sua demissão.

Sem conseguir suportar a pressão, Paulo Sousa foi demitido oficialmente do Flamengo na noite da última quinta-feira. E mesmo já ciente de sua saída, ainda assumiu o último treino do Rubro-Negro. O novo comandante do Flamengo é Dorival Junior, que saiu do Ceará a caminho da Gávea.