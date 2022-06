Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/06/2022 10:00

Rio - A indefinição sobre a situação de Paulo Sousa, demitido na última quinta-feira, teria irritado os jogadores do Flamengo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o elenco teria ficado constrangido com o fato do português ter comandando o treino posterior a derrota contra o Bragantino, em Atibaia, sem que a diretoria tivesse comunicado a ele a decisão da sua saída.

A informação da demissão de Paulo Sousa foi decidida ao término do duelo em Bragança Paulista, porém, devido ao Flamengo não ter um técnico interino e nem um profissional que pudesse comandar a atividade no dia seguinte, a diretoria acabou mantendo o português no cargo até o começo da noite da última quinta.

Em pouco mais de cinco meses no comando do Flamengo, Paulo Sousa comandou a equipe em 31 partidas. Foram 19 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, com 68,8 % de aproveitamento. As atuações poucos convincentes do Rubro-Negro não agradaram a torcida.

O substituto de Paulo Sousa será Dorival Júnior. O treinador aceitou a proposta do Flamengo e deixou o Ceará. Será a terceira passagem do comandante pelo clube carioca. Ele já dirigiu o Rubro-Negro em 2012 e em 2018.