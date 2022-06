Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/06/2022 17:03

Rio - O treino do Flamengo na tarde desta quinta-feira, em Atibaia, teve um cenário no mínimo inusitado. Mesmo com sua saída já definida e o acerto do clube carioca com o técnico Dorival Júnior para substituí-lo, Paulo Sousa foi quem comandou a atividade dos jogadores após a derrota para o Bragantino, na última quinta-feira.

Oficialmente, o treinador ainda não foi comunicado de sua demissão, e por isso segue sua programação normal para o duelo contra o Internacional, no próximo sábado. O clube ainda avalia se ele seguirá no comando para a partida, já que não conta com um interino para assumir o time.

Para demitir Paulo Sousa, o Flamengo terá que desembolsar R$ 7,7 milhões, valor que o treinador receberia para comandar o Rubro-Negro até o fim de 2022.