Além de jogador, Diego Ribas também é palestrante e escritor - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/06/2022 16:50

Rio - Sem espaço no Flamengo, o meia Diego Ribas segue despertando o interesse de equipes do futebol brasileiro. Depois do São Paulo, o Grêmio também teria o interesse na contratação do veterano. As informações são da Rádio Grenal.

No Flamengo desde 2016, Diego Ribas atuou em apenas 12 partidas na atual temporada, marcando uma vez. Ele não joga desde a vitória sobre o Sporting Cristal, no último dia 24, pela Libertadores. O contrato do jogador, de 37 anos, com o Rubro-Negro vai até o fim do ano.

De acordo com a rádio, o interesse ainda é embrionário e o alto salário do meia pode ser um complicado. Na Série B, o Grêmio tem um investimento mais reduzido e tem a contratação do volante Lucas Leiva, da Lazio, como prioridade no momento.