Diego AlvesDivulgação

Publicado 09/06/2022 14:58

Rio - O Flamengo ainda nem demitiu oficialmente Paulo Sousa e já tem um novo treinador: Dorival Junior. De volta ao Rubro-Negro, o técnico reencontrará o goleiro Diego Alves, com quem teve problemas em sua última passagem pelo Flamengo.

Em 2018, Dorival optou por colocar Diego, recém-chegado da Espanha, no banco de reservas e escolheu César como titular. O goleiro não gostou de ser preterido e chegou a cogitar deixar o clube carioca. Na época, houve boatos de que os dois chegaram a discutir fortemente na frente do grupo durante um treinamento.

Curiosamente, Dorival Junior chega ao Flamengo para substituir Paulo Sousa, que também teve problemas com Diego Alves. Ao longo de 2022, o camisa 1 foi titular em apenas duas partidas, já que o português deixou claro sua preferência por Hugo. O clima do goleiro com o treinador, assim como com o preparador Paulo Grilo, era considerado péssimo.