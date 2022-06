Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 09/06/2022 14:21

Rio - Neto decidiu analisar o atual momento do Flamengo no programa "Os Donos da Bola" desta quinta-feira. Com as recentes derrotas para Fortaleza e Bragantino, o trabalho de Paulo Sousa ficou ainda mais pressionado e uma saída do treinador pode estar próxima.



O apresentador da Band criticou o planejamento da diretoria rubro-negra e classificou o atual momento do Flamengo como uma "vergonha".



- E a soberba do Flamengo? Mandou Domenec Torrent embora, mandou nosso querido Rogério Ceni embora, Renato Gaúcho embora e parece que não está podendo mandar Paulo Sousa embora porque não tem grana. Demissão futura. Vergonha. O Flamengo contratou o cara, cadê o telão? Esses treinadores que vem para cá, ficam em hotel cinco estrelas. O diretor não pensa e o vice não pensa. Vocês não pensam nisso. 7 milhões de multa, mais o que ele já ganhou, vai dar 12 milhões - disparou Neto.



As recentes atuações do Flamengo vem incomodando muitos torcedores. O time vem sendo vaiado nos últimos jogos e Paulo Sousa está sendo apontado como um dos principais responsáveis pelo mal desempenho da equipe na temporada.



O Flamengo volta a campo no próximo sábado, contra o Internacional, às 21h, no Beira Rio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro vai em busca de uma importante vitória fora de casa para afastar crise na competição.