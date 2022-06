Nanda Marques ao lado de modelo Henrique Maia - Marienne Barros

Nanda Marques ao lado de modelo Henrique MaiaMarienne Barros

Publicado 09/06/2022 12:49 | Atualizado 09/06/2022 12:50

Rio - Musa do Flamengo, Nanda Marques realizou um ensaio especial para o Dia dos Namorados, data que será comemorada no próximo domingo. Ao lado do modelo Henrique Maia, ela deu algumas dicas para apimentar a relação a dois.

fotogaleria

"Eu acho muito sexy tanto para a mulher quanto para o homem estar com a pele dourada e com marquinha", afirmou a modelo. Nanda fez o ensaio na Love Bronze, empresa especializada em bronzeamento natural. Henrique Maia também se disse entusiasta do modelo.

"A mulher bem bronzeada e com marquinha desperta muito mais a atenção, nos homens de uma forma geral achamos muito sexy", contou. A musa do Flamengo ressaltou a importância do autocuidado em relação a pele. "Os cuidados com aparência e o se sentir bem vem antes de tudo. Eu fico apaixonada por uma pele bonita e bronzeada", contou.