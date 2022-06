Denílson compara pressão sobre Paulo Sousa com ex-técnico do Flamengo - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Denílson compara pressão sobre Paulo Sousa com ex-técnico do FlamengoFoto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 08/06/2022 16:10

Rio - A pressão em Paulo Sousa no comando do Flamengo aumentou o risco de demissão do treinador português, nesta quarta-feira (8), em caso de tropeço contra o Bragantino, às 20h30, no Nabizão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, Denílson comparou a instabilidade com Maurício Barbieri, ex-técnico do Rubro-negro, e adversário nesta rodada.

O técnico Paulo Sousa no treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

"Paulo Sousa está mais pressionado. É uma pressão que vem há um tempo no Flamengo. Essa relação com o Diego Alves é algo que ele teve que se desculpar. E isso me preocupa mais. Está mais pressionado que o Barbieri, por exemplo", admitiu Denílson no 'Jogo Aberto', da Band.



Flamengo ocupa a 11ª colocação e soma 12 pontos, dois a menos que o Coritiba, que fecha o G-4, com 14, na tabela do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Bragantino é crucial para poder amenizar a pressão no trabalho de Paulo Sousa.