Mais pressionado do que nunca, Paulo Sousa pode ser demitido caso o Flamengo tropece contra o RB BragantinoFoto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/06/2022 08:15

Após uma derrota frustrante em casa para o Fortaleza, o Flamengo entra em campo hoje pressionado. Isso porque às 20h30, no Nabizão, contra o RB Bragantino, um novo tropeço pode causar a demissão do técnico Paulo Sousa, mais pressionado do que nunca em seu cargo.

Uma coincidência é que do outro lado do duelo, um velho conhecido dos flamenguistas comandará sua equipe tão pressionado quanto o português. Ex-treinador do Mengão, Maurício Barbieri também está por um fio no Massa Bruta, que não vence há nove jogos.

Se não bastasse a pressão pelo resultado positivo, Paulo Sousa terá alguns desfalques de peso. Além dos lesionados Santos (coxa esquerda), Fabrício Bruno (pé esquerdo) e Matheus França (perna direita), o Mister não poderá contar com Arrascaeta, ainda na seleção do Uruguai, nem com Pablo, David Luiz e Bruno Henrique, que cumprirão suspensões pelo terceiro cartão amarelo. A boa notícia é que após cumprir suspensão, Gabigol está de volta.

lista de relacionados divulgada ontem, a principal novidade foi o atacante Petterson, revelado na base do clube. O goleiro Diego Alves, que chegou a ser relacionado contra o Fortaleza e foi cortado do banco, também fica à disposição.

Com dois jogos fora de casa pela frente, já que depois de encarar o Bragantino em São Paulo, o time viaja para Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional, no sábado, o Mais Querido tentará recuperar os pontos perdidos em casa para tentar tranquilizar as coisas.