Gabigol retorna aos titulares do Flamengo após cumprir suspensão no último duelo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol retorna aos titulares do Flamengo após cumprir suspensão no último dueloFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/06/2022 16:07

Rio - Com dois jogos fora de casa pela frente, o Flamengo divulgou a lista de atletas relacionados para as viagens para São Paulo e Porto Alegre, onde o time de Paulo Sousa enfrentará o Red Bull Bragantino, nesta quarta, e Internacional, no sábado. São 27 jogadores à disposição.

Lesionados, Santos, Fabrício Bruno e Matheus França ficam no Rio de Janeiro, dando sequência às recuperações no Ninho do Urubu. Já Pablo, David Luiz e Bruno Henrique, que cumprirão suspensões na partida desta quarta, viajam com a delegação, que, após a partida contra o Bragantino, ficará treinando em Atibaia até sexta-feira. Arrascaeta, com a seleção uruguaia, será baixa nas duas partidas.

Confira a lista completa:



Goleiros: Hugo Souza, Diego Alves e Matheus Cunha

Laterais: Ayrton Lucas, Filipe Luís, Isla, Matheuzinho e Rodinei

Zagueiros: David Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio

Meias: Andreas Pereira, Diego, Everton Ribeiro, João Gomes, Petterson, Thiago Maia, Victor Hugo e Willian Arão

Atacantes: Bruno Henrique, Gabi, Lázaro, Marinho, Pedro e Vitinho