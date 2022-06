Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/06/2022 13:23

A crise está instaurada no Flamengo e a corda está no pescoço do técnico Paulo Sousa. Após a derrota, no Maracanã, para o Fortaleza, o português está balançando e pode perder o cargo já na próxima rodada do Brasileirão.



Mas, o que aconteceu para o treinador chegar nessa situação?

O ídolo rubro-negro Júnior tem a resposta. Em entrevista ao jornal Record, de Portugal, ele apontou alguns dos problemas enfrentados por Paulo Sousa, começando pelo "Fantasma Jorge Jesus".

"O problema nos últimos técnicos é que o parâmetro de comparação é sempre feito com o Flamengo do Jorge Jesus. Querem que os resultados sejam os mesmos. Acho que é injusto, mas é assim mesmo. No final de contas, num clube como este, o juízo vai ser sempre feito através dos resultados e esses não têm sido os melhores", afirmou.

Júnior ainda aponta que faltou encaixe com a torcida do Flamengo e que o português perdeu suas próprias "convicções".

"O problema foi que ele abriu mão das próprias convicções quando começou sentir alguma pressão. No início tentou implementar a tática com três centrais, mas a deixou assim que foi pressionado pelos resultados. Não tenho dúvida que é um treinador muito capaz. Simplesmente, talvez não tenha tido a conexão certa com jogadores e a torcida. Tem muita qualidade, mas parece não ter encaixado no Flamengo", apontou.

Por fim, Júnior lembrou das polêmicas com alguns jogadores importantes do elenco, principalmente com o goleiro Diego Alves. "São jogadores experientes, com muitos anos de casa, alguns ídolos do Flamengo. Na minha opinião, foi algo mal gerido, por ele (Paulo Sousa) e mesmo pela direção, que devia intervir mais vezes e não aparecer só nas vitórias", concluiu.