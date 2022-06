Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/06/2022 10:30

Rio - A situação envolvendo Paulo Sousa no Flamengo é delicadíssima. A permanência do comandante no Rubro-Negro durante a temporada é pouco provável, porém, antes de tomar alguma decisão, a diretoria do clube carioca quer definir um alvo específico para substituir o atual comandante. As informações são do portal "UOL".

Já havia, inclusive, por parte da cúpula de futebol um mapeamento do mercado para definir o possível substituto do treinador. No entanto, ainda não há um nome definido como prioridade. De acordo com o portal, a diretoria tem um scout e nomes menos óbvios podem ser contratados. Ainda não existe uma decisão se o novo treinador será estrangeiro ou brasileiro.

A multa para rescisão de Paulo Sousa não é um empecilho para sua eventual saída do Flamengo. De acordo com o site, o valor total seria algo em torno de 1 milhão de euros, entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões. O Rubro-Negro teria esse dinheiro em caixa e estaria disposto a utilizar, caso consiga chegar a um nome que cative os dirigentes do clube carioca.

Segundo o portal, a decisão pela troca de técnico está centrada no presidente Rodolfo Landim. Ele teria perdido a paciência com Paulo Sousa após a derrota para o Fortaleza. O dirigente teria consciência de que o desempenho do time é o maior problema do atual momento da sua gestão e teria decidido atuar pessoalmente na situação envolvendo o técnico.