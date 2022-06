Arrascaeta durante treino no Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 06/06/2022 17:46

Rio - Convocado para amistosos da seleção do Uruguai, Arrascaeta sequer ficou no banco nas partidas contra Estados Unidos e México, nos dias 5 e 2 de junho, respectivamente. Após o empate sem gols neste domingo, o técnico Diego Alonso explicou a situação do camisa 14 do Flamengo, com quem conta para o jogo de sábado, contra a Jamaica.



"Arrascaeta e Canobbio (jogador do Athletico) estão se recuperando de suas lesões e esperamos tê-los para o jogo de sábado", explicou Diego Alonso, neste domingo, após o amistoso em Kansas, nos EUA.



O Uruguai recebe a Jamaica, em Montevidéu, no sábado. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A serviço da Celeste, Arrascaeta também desfalcará o time de Paulo Sousa nesta quarta, contra o Red Bull Bragantino.



O camisa 14 se apresentou à seleção uruguaia após o Fla-Flu do dia 29 de maio. Na ocasião, Arrascaeta foi titular do Flamengo, mas deixou o Maracanã mancando após a vitória no clássico por 2 a 1.