Pedro, centroavante do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro, centroavante do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/06/2022 13:42

Rio - O Flamengo foi derrotado por 2 a 1 em jogo diante do Fortaleza e válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Maracanã. O tropeço rubro-negro contou com um pênalti perdido por Pedro, no qual foi apontada uma irregularidade pelo ex-árbitro e comentarista Carlos Eugênio Simon em programa da "ESPN". Segundo ele, a cobrança deveria ter sido batida novamente.

Simon afirmou após o jogo que houve invasão da grande área antes de o centroavante rubro-negro tocar na bola. Dessa forma, o correto seria a arbitragem designar uma nova cobrança e, que na ocasião, o VAR também poderia intervir.

"O pênalti perdido por Pedro, do Flamengo, deveria ter sido repetido. Parecia que era o Yago Pikachu quem iria bater o pênalti. Ele invadiu a área e estava muito próximo do Pedro", disse o comentarista.