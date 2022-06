Diego Alves - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 05/06/2022 19:52

O técnico Paulo Sousa, visivelmente abatido, concedeu entrevista coletiva após a derrota do Flamengo para o Fortaleza, neste domingo, por 2 a 1, com mais de de 60 mil torcedores no Maracanã. Um dos assuntos abordados foi Diego Alves, que foi relacionado para o duelo, mas, mesmo depois de aquecer no campo, nem sequer ficou no banco de reservas.

"Foi por um momento de transição. Ele teve apenas três treinos com a equipe. Por isso a nossa decisão de deixar o Matheus (Cunha) no banco e não o Diego."

O próximo duelo do Flamengo é com o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, às 20h, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Brasileirão. Bruno Henrique, David Luiz, Pablo, Fabricio Bruno, Matheus França, Santos e Arrascaeta serão desfalques certos para este jogo.