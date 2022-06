Tite comenta sobre possível convocação de jogador do Flamengo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/06/2022 10:46 | Atualizado 05/06/2022 10:46



Rio - Destaque do Flamengo nos últimos jogos, o zagueiro Rodrigo Caio revelou, em uma entrevista ao "GE", que ainda sonha em ser convocado para disputar a Copa do Mundo do Catar , em novembro. Sabendo disso, técnico Tite comentou, em uma entrevista coletiva neste domingo (05), sobre a possibilidade do jogador defender a Seleção Brasileira no Mundial.

"A gente não esqueceu o Arthur, não, não esquecemos o Renan Lodi, não, não esquecemos Gerson, não. Tem cinco meses até a Copa. A gente não esqueceu o Firmino, o Douglas Luiz, a gente não esqueceu o Emerson, o Rodrigo Caio, o Lucas Veríssimo. A gente tem de estar ligados nesses 45, 50 jogadores", disse Tite, antes de completar:

"Talvez no último estágio seja sintonia fina. Ainda não tenho escalação, a equipe está aberta, não só a convocação final, mas a equipe titular está aberta. Os níveis apresentados deixam a comissão com a cabeça… boa. Pelo nível técnico, pelo desempenho apresentado. Talvez nos último estágio tenha a sintonia fina, estamos num nível antes", finalizou o treinador da Seleção Brasileira.

Rodrigo Caio atuando pela Seleção Brasileira Lucas Figueiredo/CBF

Enquanto não é convocado para se juntar aos demais atletas da seleção, Rodrigo Caio se concentra totalmente no seu desempenho no Flamengo. O jogador, inclusive, deve ser titular no confronto com o Fortaleza, neste domingo (05), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.