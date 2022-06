Rodrigo Caio no treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - Um dos destaques do Flamengo nos últimos jogos foi o zagueiro Rodrigo Caio, que pode voltar aos gramados depois de mais de quatro meses sem atuar. Desde que retornou de lesão, o camisa três entrou em campo em cinco partidas, atuando os 90 minutos em quatro destes jogos.

Em entrevista ao "GE", Rodrigo Caio comentou sobre a possibilidade de ir para a Copa do Mundo. Antes de se machucar, o zagueiro era nome constante na lista do técnico Tite. O zagueiro ainda lembrou da lesão que teve em 2018. Na ocasião, Rodrigo brigava por uma vaga para a Copa da Rússia com Pedro Geromel, do Grêmio.

"Na última convocação antes da Rússia, foram cinco zagueiros e fomos nós dois. Tinha muita esperança, estava em um grande momento e essa lesão afetou. Agora, infelizmente também aconteceu a lesão, mas respeitando todos os outros zagueiros acredito que tenho chances. O Tite deixou bem claro que ainda não fechou a lista, e está certo pela qualidade dos jogadores brasileiros", disse o defensor.



Rodrigo também disse que um bom momento do Flamengo pode ser crucial para uma possível convocação para o Mundial.

"Se o time estiver em um grande momento, a possibilidade [de ser convocado] aumenta ainda mais", comentou o zagueiro.

Rodrigo Caio deve ser titular no próximo confronto do Flamengo, contra o Juventude, neste domingo (05), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracana. O duelo será válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.