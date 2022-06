Neymar e Lucas Paquetá - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/06/2022 10:18

Rio - O meio-campista Lucas Paquetá, tem sido um dos principais destaques do Lyon, da França, nos últimos tempos. Com isso, o cria da base do Flamengo acaba chamando a atenção de clubes de todo o planeta, que costumam demonstrar interesse no atleta. Uma das equipes tem o jogador no seu radar é o Paris Saint-Germain, principal clube francês. A informação é do portal "UOL".

Após garantir a renovação de Kylian Mbappé, o PSG vai em busca de reforçar o seu elenco visando ganhar o título inédito da Liga dos Campeões da Europa. O setor do meio de campo é prioridade na contratação de reforços, por isso o nome de Lucas Paquetá é bem observado pela diretoria do clube parisiense. Além do brasileiro, outros três nomes pro setor estão no radar do clube. São eles: Paul Pogba, de saída do Manchester United, Aurélien Tchouaméni, do Mônaco, e Frankie de Jong, do Barcelona.

Aos 24 anos, Lucas Paquetá comanda o meio de campo da equipe do Lyon. Na atual temporada, o meio-campista esteve em campo em 44 participações, marcou 11 gols e deu sete assistências para seus companheiros.