Gabigol, Rafinha, Everton Ribeiro e Bruno HenriqueDaniel Castelo Branco

Publicado 03/06/2022 15:20

Rio - O lateral-direito Rafinha foi um dos destaques do elenco do Flamengo no ano mágico de 2019. Em entrevista ao programa "Bola da Vez" da ESPN Brasil, o jogador comentou sobre como era a rotina do clube, e, inclusive, chegou a dizer que o dia a dia era como uma "bomba-relógio".

"O Flamengo é muito intenso, muito difícil. Todo dia tem uma coisa diferente ali. É difícil falar de fora, se precisa de um Mister ou de um cara para acalmar os ânimos. Só pode falar isso quem está lá", disse o lateral, antes de completar:



"O Flamengo é uma bomba-relógio, tem que estar toda hora atrasando ela para não explodir. O Rio de Janeiro inteiro é Flamengo. Se o Flamengo ganha, o Rio fica tranquilo. Se o Flamengo perde, fica todo mundo de mal-humor. Então, é complicado. Mas a melhor pessoa para responder isso é quem está lá. Eu prefiro ficar com aquela nossa época, que foi boa", concluiu Rafinha.

Rafinha possui contrato com o São Paulo até o final de 2022. Aos 36 anos, o experiente lateral-direito já entrou em campo em 23 partidas nesta temporada, não marcou nenhum gol e deu duas assistências para seus companheiros.