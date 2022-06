Everton Cebolinha - Divulgação / Benfica

Publicado 03/06/2022 11:25

Rio - A contratação de Everton Cebolinha voltou a ser avaliada pelo Flamengo e de acordo com o jornal português "Record", o clube carioca prepara uma proposta grandiosa pelo jogador do Benfica. Segundo a publicação, o Rubro-Negro irá oferecer 15 milhões de euros (R$ 77 milhões) pelo atleta.

O Flamengo busca reforços para o segundo semestre e a contratação de um atacante seria prioridade. Apesar da possível oferta ventilada pelo jornal, o clube português deseja receber os mesmos 20 milhões de euros que desembolsou em 2020 para tirar o brasileiro do Grêmio.

Everton Cebolinha está na lista de transferência do Benfica e não deverá seguir no clube. O interesse do Flamengo no jogador é antigo e no começo do ano, o Rubro-Negro chegou a oferecer 13 milhões de euros por 70% do atacante. O clube português recusou.

O Flamengo também trabalha para convencer Everton Cebolinha que voltar ao Brasil seria um projeto positivo. De acordo com o portal "UOL", o atacante teve encerrar seu ciclo no futebol europeu. A estratégia do Rubro-Negro seria de citar Gerson, Pablo Marí e Rafinha, jogadores que foram campeões da Libertadores pelo clube carioca em 2019 e que voltaram ao futebol europeu logo depois.