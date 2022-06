Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/06/2022 16:50

Rio - O Flamengo deverá buscar reforços para o elenco na janela de transferências do segundo semestre e o nome de um lateral-direito poderá chegar ao clube. De acordo com o narrador da ESPN, João Guilherme, o Rubro-Negro tem avaliado a possibilidade de fechar com Dodô, que atua pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O jogador, de 23 anos, foi revelado pelo Coritiba e deixou o Brasil em 2017. Além de defender a equipe ucraniana, o jovem também passou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. Dodô aguarda a abertura da janela de transferências para atuar, já que está impedido de jogar no seu clube por conta da guerra que envolve Ucrânia e Rússia.

Dodô seria uma espécie de "Plano B" do Flamengo para Gonzalo Montiel. Ex-jogador do River Plate, o argentino, de 25 anos, está no Sevilla, mas não vem tendo oportunidades. O nome do argentino vem sendo avaliado pelo Rubro-Negro para reforçar a equipe.

Atualmente, o Flamengo tem Matheuzinho, Rodinei e Isla para o setor. Os dois últimos têm contrato até o fim do ano e não deverão permanecer. O Rubro-Negro busca um nome de mais experiência para assumir a titularidade da posição que é considerada carente no elenco.