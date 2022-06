Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/06/2022 13:06

Rio - Após anunciar, na manhã da última quinta-feira, a demissão do repórter João Mércio , a "FlaTV" já contratou um novo profissional. A vaga no canal de vídeos oficial do Flamengo será ocupada pelo jornalista Lazlo Dalfovo, que atualmente trabalha no jornal "Lance!". A informação é do portal "Ser Flamengo".

O jornalista esteve na sede do clube, na Gávea, na última quarta-feira a fim de resolver questões burocráticas e já foi anunciado aos seus novos colegas. Antes de assinar contrato com o Flamengo, Lazlo foi setorista do time e blogueiro de games no "Lance!".

A saída de João Mércio do canal oficial rubro-negro gerou repercussão nas redes sociais e, a diretoria do clube sofreu ataques de torcedores. Segundo o ex-repórter da FlaTV, o motivo de sua saída foi 'ser muito torcedor' e que era preciso 'ser mais profissional'.