Jorge JesusFoto: Divulgação/AFP

Publicado 02/06/2022 19:04

Rio - Anunciado nesta quinta-feira como novo técnico do Fenerbahçe, Jorge Jesus quer levar dois titulares do Flamengo para Europa. Segundo o portal turco "Milliyet", o técnico português pediu à diretoria de seu novo clube as contratações de Bruno Henrique e Willian Arão.

De acordo com o veículo, a dupla rubro-negra faz parte de uma lista de possíveis reforços que foi entregue por Jesus. Além deles, a lista inclui o português William Carvalho, do Bétis (ESP), e Islam Slimani, do Sporting (POR).

Willian Arão e Bruno Henrique possuem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. A dupla conquistou diversos títulos com a camisa do Flamengo, entre eles dois Brasileiros e a Libertadores de 2019.