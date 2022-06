Flamengo e Banco BRB serão parceiros por mais dois anos e meio - Foto: Divulgação

Publicado 02/06/2022 16:23

Rio - O Flamengo renovou no último dia 27 de maio o contrato com o Banco de Brasília (BRB), patrocinador master do clube. O vínculo, que foi assinado por R$ 2,5 milhões e publicado oficialmente nesta quarta-feira, foi ampliado por dois anos e meio para as equipes de futebol masculino e feminino, além do elenco de basquete. A parceria ainda teve uma novidade e foi estendido para atender ao museu do clube, junto ao Mude Brasil, empresa de administração de Museus Esportivos LTDA.

A ideia da nova parceria é garantir que o espaço de 1,2 metros quadrados, localizado na sede social do clube, da Gávea, seja um atrativo para os torcedores e que em média, estima-se um público de 400 mil visitantes por ano.

O vínculo entre o Flamengo e BRB teve início em 2020 e tem gerado frutos. A partir dessa época, a quantidade de abertura de contas estimada pela empresa foi expressivo e, ao todo, teve o número de 2,9 milhões no "Nação BRB Fla". No entanto, mesmo com os indicadores, o Rubro-Negro segue arrecadando o valor fixo. Isso se dá por conta da obrigação de alcançar o lucro líquido anual de R$ 64 milhões para receber a quantia variável de contrato, o que ainda não ocorreu.