O técnico Paulo Sousa no treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/06/2022 16:22

Seguindo a programação para o jogo contra o Fortaleza, no domingo, o elenco do Flamengo treinou nesta quinta, no Ninho do Urubu, sob o comando de Paulo Sousa. Assim como na quarta-feira, Diego Alves e Gustavo Henrique participaram do trabalho com o grupo principal. Assim, a dupla está perto de voltar a ser relacionado para um jogo.



Diego Alves está fora desde o início de maio, por conta de uma pubalgia. Neste intervalo, o camisa 1 foi pivô de uma crise com o técnico Paulo Sousa, na qual a direção precisou intervir. Já Gustavo Henrique, com uma lesão no quadríceps, não atua desde 5 de abril.



Por outro lado, Santos seguirá fora. O goleiro está recuperando-se de lesão na coxa esquerda e já está realizando exercícios específicos em campo, mas ainda separado do grupo. O zagueiro Fabrício Bruno e o meia Matheus França, em tratamento de cirurgias, estão com o DM.

Nesta sexta, às 9h, o elenco do Flamengo volta a trabalhar no Ninho do Urubu. Em busca da quinta vitória consecutiva, entre Brasileiro e Libertadores, o time de Paulo Sousa contará com o apoio da torcida no domingo. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para o jogo.