GabigolAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/06/2022 16:50

Rio - Novo treinador do Fenerbahçe, Jorge Jesus poderá ser um facilitador para o clube turco contratar um dos seus sonhos para a próxima temporada europeia: Gabigol. De acordo com o jornal local "Fanatik", o desejo do novo clube do ex-treinador do Flamengo deverá se intensificar com a contratação do Mister.

Jorge Jesus Fenerbahçe / Divulgação

Sob o comando de Jorge Jesus, Gabigol viveu seu melhor momento na carreira. O atacante foi destaque da temporada quase perfeita que o Flamengo teve em 2019, sendo campeão do Carioca, da Libertadores e do Brasileiro. Naquele ano, o atacante entrou em campo em 59 partidas e fez 43 gols pelo Rubro-Negro.

Ídolo do Flamengo, Gabigol já deu declarações de que só deixar o clube carioca em caso de uma proposta excepcional para ele e para o clube. Ele já recebeu sondagens de equipes do futebol europeu, mas nenhuma oferta que mexesse com o artilheiro chegou até hoje para o Rubro-Negro.