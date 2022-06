Matheuzinho, entre Marcos Braz e Bruno Spindel, oficializou a renovação de contrato com o Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Matheuzinho, entre Marcos Braz e Bruno Spindel, oficializou a renovação de contrato com o FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/06/2022 11:30

Com Paulo Souza investindo cada vez mais nos jovens do elenco, o Flamengo anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com Matheuzinho. O lateral de 21 anos acertou por mais quatro anos, até dezembro de 2026.



Com contrato até o fim deste ano, o Flamengo chegou a anunciar em novembro de 2020 a renovação com Matheuzinho até 2025. Entretanto, esse acordo nunca foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O que gerou um imbróglio.



O Londrina, que vendeu o lateral ao Rubro-Negro em 2019 e tem 50% dos direitos econômicos, entrou na Justiça para que o contrato até 2025 fosse publicado e, no início de maio, teve decisão favorável, mas o Flamengo reverteu.

Contratado para integrar a equipe sub-20 em 2019, Matheuzinho chegou aos profissionais e conquistou o Carioca e o Brasileiro de 2020, a Supercopa do Brasil e o Carioca de 2021.Já são 98 partidas pelo Flamengo e três gols.