Novos cartões de sócios-torcedores do FlamengoReprodução/Twitter Flamengo

Publicado 01/06/2022 16:36

Rio - O Flamengo lançou, nesta terça-feira (01), cinco novos planos do Nação, seu programa de sócio-torcedor. Denominados como "Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante", os novos planos custam um valor mensal entre R$ 43 e R$ 321. Além disso, novos benefícios foram adicionados, como desconto em ingressos sobre a meia-entrada, e, até mesmo, uma camisa oficial do clube por ano.

Confira os novos planos de sócio-torcedor do Flamengo e seus benefícios:

Nação Bronze - R$ 43/mês.

Prioridade 5 na compra de ingressos.

Direito a ingresso com Meia-Entrada.

Desconto de 50% na assinatura mensal da FlaTV+

10% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo.

Personalização grátis na camisa oficial do clube.

Experiências, sorteios e rede de parceiros.

Nação Prata - R$ 58/mês.

Prioridade 4 na compra de ingressos.

20% de desconto no ingresso sobre a meia-entrada.

Desconto de 50% na assinatura mensal da FlaTV+

10% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo.

Personalização grátis na camisa oficial do clube.

Experiências, sorteios e rede de parceiros.

Nação Ouro - R$ 119/mês.

Prioridade 3 na compra de ingressos.

30% de desconto no ingresso sobre a meia-entrada.

Assinatura mensal gratis na FlaTV+

10% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo.

Personalização grátis na camisa oficial do clube.

Até 1 convidado no plano - adicional de R$ 35.

Experiências, sorteios e rede de parceiros.

Nação Platina - R$ 199/mês.

Prioridade 2 na compra de ingressos.

30% de desconto no ingresso sobre a meia-entrada.

Assinatura mensal gratis na FlaTV+

10% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo.

Personalização grátis na camisa oficial do clube.

Até 2 convidados no plano - adicional de R$ 35.

Experiências, sorteios e rede de parceiros.

Nação Diamante - R$ 321/mês

Prioridade 1 na compra de ingressos.

50% de desconto no ingresso sobre a meia-entrada.

Assinatura mensal gratis na FlaTV+

Direito a resgatar uma camisa oficial do clube por ano.

10% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo.

Personalização grátis na camisa oficial do clube.

Até 3 convidados no plano - adicional de R$ 35.

Experiências, sorteios e rede de parceiros.