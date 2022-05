Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/05/2022 17:20

Rio - O Flamengo deverá se reforçar para três setores no segundo semestre e um deles é a lateral direita. De acordo com informações do jornalista Julio Miguel Neto, um dos nomes que o Rubro-Negro está avaliando é o de Gonzalo Montiel, de 26 anos, que atua no Sevilla.

Gonzalo Montiel Divulgação / Sevilla

Nascido na Argentina, o jogador foi campeão da Libertadores pelo River Plate em 2018 e fez parte do elenco vice-campeão da competição no ano seguinte, quando o Flamengo levou a melhor sobre o clube de Buenos Aires na final. Gonzalo Montiel foi contratado pelo Sevilla no ano passado.

Pelo clube espanhol, o argentino atuou em 28 partidas, tendo feito um gol e dado duas assistências. O jogador não vem recebendo oportunidades do técnico Julen Lopetegui e pode mudar de ares. De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do atleta é de 17 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na cotação atual).

O Flamengo poderá buscar reforços para o setor que conta com Matheuzinho, Isla e Rodinei. Os dois últimos jogadores não deverão permanecer no elenco para a próxima temporada e o chileno pode inclusive ser liberado pelo Rubro-Negro antes do fim de 2022.