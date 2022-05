Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/05/2022 15:20

Rio - O Flamengo anunciou mais uma parceria nesta terça-feira (31). Trata-se da empresa "Granado", que ficará responsável por fornecer a higiene pessoal de seus funcionários, comissão técnica e equipe de todas as modalidades do clube, na sede social da Gávea e no Ninho do Urubu.

A informação dada pelo portal "Coluna do Fla" afirma que o contrato entre o Rubro-Negro e a fornecedora de sabonetes líquidos foi fechado até o fim de 2022 e prevê a instalação de placas de publicidade no CT do futebol, além de contrapartidas digitais nas redes sociais.

Flamengo e Granado serão parceiros até o fim deste ano Foto: Divulgação