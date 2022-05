Hugo, goleiro do Flamengo - THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Hugo, goleiro do FlamengoTHIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/05/2022 17:49

Rio - A grande atuação de Hugo Souza foi decisiva para a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo, no Maracanã. Durante o "Seleção" desta segunda, o narrador Luís Roberto destacou a superação do goleiro, que vinha sofrendo com críticas e conseguiu dar a volta por cima.

“É impressionante como o Hugo saiu do nada para o céu e depois foi viver, de forma injusta, no purgatório. Não é possível que as pessoas não entendem que ali do outro lado tem um ser humano. O Hugo percebeu o momento e não quis se defender falando, mas sim trabalhando”, disse Luís.

“Tivemos um momento simbólico no final, quando os jogadores do Flamengo vão reverenciar o Hugo após a partida. É simbólico para o profissional e para o time, o Rubro-Negro precisa de um goleiro e o Santos está lesionado de uma maneira séria. Então, é tudo muito simbólico e bonito poder ver este final tocante. É uma história belíssima a que o Hugo construiu”, concluiu.