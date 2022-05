Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 30/05/2022 13:26

Rio - Alvo de críticas por parte da torcida do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim falou sobre o momento do clube após a vitória contra o Fluminense, no último domingo. Em entrevista à FlaTV, o mandatário exaltou o trabalho da diretoria e demonstrou estar tranquilo com o cenário atual.

"Eu tenho uma cabeça muito tranquila. A gente sabe que muita coisa se fala pelo mundo hoje. Qualquer pessoa escreve qualquer coisa e já cria logo um tumulto danado, mas a gente não pode ficar respondendo a tudo que acontece", disse Landim.

"O que a gente precisa é trabalhar firme e continuar tentando buscar o melhor para o Flamengo. A diretoria trabalha muito para que isso continue acontecendo. Que o Flamengo continue a ter anos de bons desempenho não só no futebol, mas em tudo o que o clube estiver envolvido", completou.

Landim tem sido alvo de protestos da torcida do Flamengo nos últimos jogos no Maracanã. Além disso, o presidente também foi criticado em uma manifestação na Gávea horas antes do Fla-Flu do último domingo.