Publicado 30/05/2022 09:00

Rio - O treinador do Flamengo, Paulo Sousa, comemorou bastante a vitória sobre o Fluminense no Maracanã. O placar de 2 a 1 encerrou um jejum de cinco partidas do Rubro-Negro contra o Tricolor. O português comentou a disputa no clássico pela Série A.

"Há dados marcantes nas dificuldades que temos de ganhar esse adversário, pela forma que se aplicam nesse jogo. Hoje conseguimos ultrapassar esses dados. Estou feliz pelos rapazes porque continuamos a dar consistência. Sobretudo, pelo resultado. Alguns momentos bons, outros, não como gostaríamos, mas faz parte do processo para continuar a crescer e ganhar", afirmou.

O goleiro Hugo Souza foi o principal destaque da vitória do Flamengo. Paulo Sousa fez muitos elogios ao jovem e o comparou com Vinicius Junior, cria da base rubro-negra, que decidiu o título da Liga dos Campeões para o Real Madrid.

"Quando se ganha, realmente as coisas mudam. Em todos os outros jogos, os inícios que Hugo teve durante o jogo, com as defesas, também demonstravam essa confiança. A sinergia vinha sendo um pouco diferente, um pouco distinta. Não tem a ver só com Hugo, mas sim com qualquer jogador. É um processo. Uns podem demorar um pouco mais a encontrar essa mesma sinergia, vou dar um exemplo recente, o Vinicius Jr, que foi campeão da Champions. Quando ele chegou ao Real, foi muito criticado. E o presidente lhe deu essa mesma força publicamente, dizendo que era um jogador que veio para ficar. E ontem ele fez o gol da vitória", concluiu.