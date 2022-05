Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Publicado 30/05/2022 15:17

Rio - Na noite do último domingo (29), o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, com direito a uma atuação de gala do goleiro Hugo Souza, que vem sendo constantemente criticado pelos torcedores. Nesta segunda-feira (30), o ex-jogador e atual apresentador do "Os Donos da Bola", da Band, Neto, saiu em defesa do jovem atleta do Rubro-Negro, e apontou o motivo para que Hugo sofra tantas críticas.

"O Hugo, no jogo de ontem, Flamengo e Fluminense, foi o melhor jogador em campo. A torcida bateu palma e tudo, mas se ele tomar um frango contra a Cabofriense ou o Madureira, os caras acabam com a vida dele, até porque ele é negro", disse Neto, antes de completar:



"E sabe o porquê? Porque na história do futebol, os caras falam que goleiro negro não é bom jogador. Olha o que fizeram com o Barbosa. Quem revolucionou o goleiro negro nessa país foi o Dida. Porque todo mundo falava que goleiro negro ia tomar gol. Aí ontem ele arrebentou contra o Fluminense, mas se tomar um frango já vão falar de novo. Porque esse país é racista, preconceituoso", finalizou o ex-jogador do Corinthians.



Hugo Souza foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Fluminense. O atleta, inclusive, saiu de campo com seu nome sendo gritado pelos torcedores presentes no Maracanã. Em entrevistas após a partida, vários jogadores exaltaram a partida do goleiro, inclusive o meio-campista Ganso e o técnico Fernando Diniz, ambos da equipe Tricolor.

Agora o Flamengo volta sua preparação para o confronto com o Fortaleza, no próximo domingo (05), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O confronto será válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.