Vidal - Divulgação

Publicado 30/05/2022 11:25

Rio - Próximo de rescindir contrato com a Inter de Milão, Vidal, alvo do Flamengo, tem futuro indefinido. Apesar de já ter demonstrado o desejo de atuar pelo clube carioca, o volante ainda não está perto de um acerto com o Rubro-Negro. E, de acordo com o jornal La Tercera, Al Rayyan, do Catar, pode chegar na frente com uma proposta astronômica para ter o jogador.

Longe de se preocupar com dinheiro, o aporte do Al Rayyan seria 'inesgotável' e, por isso, estaria disposta a pagar 6 milhões de dólares (R$ 28.2 milhões) por ano a Vidal. Esse valor iria garantir um salário de R$ 2.35 milhões por mês ao atleta em um contrato de dois anos. Dessa forma, pode ser uma pedra no sapato do Flamengo.

"Nos últimos dias, a opção de ver Vidal no Catar ganhou mais força. O Al Rayyan, um dos times mais populares no local da Copa do Mundo, tem o meio-campista chileno na mira para reforçar seu elenco milionário", publicou o jornal.

Segundo André Cury, representante de Vidal no Brasil, a situação do volante ainda permanece pendente. Assim, o empresário apontou que o Flamengo pode ter chance de perder a oportunidade de contratar o jogador, caso durma no ponto.

"Ainda não há nada oficial do Flamengo. É um jogador que está em plena força e muitos clubes querem", assegurou.