Flamengo parabeniza Vini Jr pela conquista da Champions LeagueFoto: Javier Soriano/AFP

Publicado 29/05/2022 10:53

Rio - O Flamengo parabenizou Vinícius Júnior pelo título da Liga dos Campeões. O atacante, cria do Rubro-Negro, marcou o gol da vitória do Real Madrid, sobre o Liverpool, por 1 a 0, na decisão disputada no Parc des Princes, estádio do PSG, em Paris, neste sábado.

Nas redes sociais, o clube valorizou a trajetória do cria, que superou as críticas e conquistou a Europa.



- Trabalhou em silêncio. Ele transborda talento e humildade. Parabéns pelo título da Champions League, Vinícius Júnior! Nosso malvadeza! Do Mengão para o Mundo! #GarotoDoNinho - escreveu o clube em sua conta no Twitter.



Revelado pelo Flamengo, Vinícius Júnior estreou no time profissional no dia 13 de maio de 2017, com apenas 16 anos, no empate em 1 a 1 do Flamengo com o Atlético-MG, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol saiu quase três meses depois, na vitória sobre o Palestino, pela Copa Sul-Americana, no dia 9 de agosto. Na ocasião, a joia fechou a goleada, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Vinícius Júnior permaneceu no Flamengo até meados de 2018, quando foi para o Real Madrid, vendido por 45 milhões de euros (na época, R$ 164 milhões). Com os descontos, o Rubro-Negro lucrou cerca de R$ 100 milhões. O atacante saiu do clube após 69 jogos,14 gols e nenhum título. Pelo menos por enquanto, já que sempre deixou claro que um dia vai retornar ao Flamengo.