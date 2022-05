Arena Barueri - Divulgação

Publicado 27/05/2022 17:47

O Santos deve mandar a partida contra o Flamengo, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, para Arena Barueri. O jogo, à princípio, está marcado para Vila Belmiro, no dia 2 de julho, às 19 horas, com transmissão do Premiere. O clube já entregou o pedido de transferência junto à CBF.



Recentemente, o Peixe realizou o duelo contra Ceará, pela 7ª rodada, em Barueri. O público foi de 25.697, com renda estimada em R$ 1.038.325,00. O lucro foi de R$ 686.291,54. O valor é quase o mesmo do que o clube arrecadou em todos os dez jogos como mandante nesta temporada em competições nacionais.



Ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o presidente Andres Rueda considerou a opção um sucesso e confirmou Barueri como a primeira opção para o Santos mandar jogos fora da Vila.

"(A experiência) Foi positiva, atingimos o nosso grande objetivo de atender o grande público que temos na Grande São Paulo. Superou nossas expectativas, com casa cheia. Tivemos problemas operacionais, que já estamos corrigindo. Mas foi um grande sucesso. A ideia, enquanto o Pacaembu não estiver liberado, é centralizar jogos na Arena Barueri e estamos pensando em levar jogos no interior de SP e ou no norte do Paraná", afirmou.



No jogo contra o Ceará o clube também aproveitou para realizar diversas ações. Entre as principais, fotos e autógrafos com as Sereias da Vila e com ídolos da história do clube. Lima e Abel, jogadores históricos, marcaram presença. Bia Menezes, Ana Carla, Jane, Laura Valverde, Analuyza e Isabelly Viana, representaram Sereias e Sereinhas.