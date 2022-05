Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/05/2022 14:39

Rio - Após 58 dias no Departamento Médico do Flamengo em recuperação, Vitinho está liberado para voltar aos gramados. Dessa maneira, o atacante pode completar o centésimo jogo pelo Rubro-Negro no Maracanã, onde ocorrerá o duelo com o Fluminense, neste domingo (29), às 18h, pelo Campeonato Brasileiro.

Vitinho sofreu uma lesão na coxa direita, também contra o Fluminense, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no dia 30 de março. Recuperado, o jogador retorna em meio a pressão da torcida por bons resultados e, também, em boa hora, já que Arrascaeta ficará de fora de três jogos após o Fla-Flu por causa de compromissos com a seleção uruguaia.

Em 99 jogos no Maracanã, o atacante atuou em 44 como titular, tem 65 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. Ao todo, Vitinho marcou 14 gols no estádio.