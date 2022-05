Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/05/2022 10:00

Rio - O trabalho de Paulo Sousa não vem agradando boa parte dos torcedores do Flamengo. No entanto, de acordo com o portal "Goal", a opinião do presidente Rodolfo Landim é completamente diferente. Além de avaliar bem o atual comandante, o mandatário teria inclusive achado o estilo do treinador rubro-negro com mais virtudes e conteúdo tático que Jorge Jesus.

Segundo o site, Rodolfo Landim entende que a missão de reformular o elenco do Flamengo não é fácil e os percalços pelo caminho fazem parte. Por isso, o próprio presidente decidiu tomar a frente das decisões no departamento de futebol.

No próximo domingo, Paulo Sousa terá pela frente o Fluminense, equipe responsável pela sua principal derrotado pelo Flamengo até o momento. O Tricolor superior o Rubro-Negro na decisão do Carioca e impediu o inédito tetracampeonato do clube da Gávea.