Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/05/2022 15:33

Rio - O PSV, da Holanda, estaria analisando informações nos bastidores sobre o goleiro do Flamengo, Hugo Souza, e estaria de olho na contratação do jovem. Apesar das contestações dos torcedores rubro-negros, o garoto de 23 anos segue valorizado na visão dos holandeses. A informação, que é do "Uol Esporte", ainda diz que uma proposta oficial pode estar sendo discutida.

A procura por um goleiro se dá porque o titular da posição na equipe durante a temporada de 2021/22, o suíço Yvon Mvogo, pertence ao Red Bull Leipzig e não deve ter renovação de empréstimo. Contudo, Hugo Souza tem contrato com o Flamengo até 2025, com multa rescisória girando em torno de 70 milhões de euros (R$ 358 milhões, na cotação atual).

Não é a primeira vez que um tive holandês tem interesse no jovem goleiro do Flamengo. No primeiro semestre de 2021, o Ajax chegou a sondar a contratação de Hugo, mas as conversas com o Flamengo não evoluíram.