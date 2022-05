Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/05/2022 18:12

Rio - No próximo domingo, o Flamengo irá reencontrar o Fluminense em clássico disputado no Maracanã. Será a primeira vez que os rivais vão se enfrentar desde o título do Tricolor no Estadual. E de acordo com o portal "globoesporte.com", o Rubro-Negro deverá ter o retorno do atacante Vitinho.

O jogador não atua desde o primeiro jogo da final do Carioca contra o Flu no dia 30 de março. Naquela ocasião, Vitinho começou a partida como titular na vaga de Arrascaeta que havia chegado às pressas para fazer parte do grupo do Flamengo, após ter sido convocado pela seleção do Uruguai. Vitinho sentiu a coxa e o uruguaio acabou entrando em campo ainda no primeiro tempo.

Desta vez, o atacante deverá ser opção no banco de reservas já que Arrascaeta terá condições de iniciar a partida. No gol, Hugo Souza tem chances de seguir como titular, porque Santos e Diego Alves ainda não devem ter condições de encarar o Fluminense.