Diego Alves - Divulgação

Diego AlvesDivulgação

Publicado 25/05/2022 14:30

Rio - Após a vitória pela Libertadores, todo o elenco do Flamengo ganhou folga nesta quarta-feira, porém, o goleiro Diego Alves compareceu ao Ninho do Urubu para realizar fisioterapia. O goleiro se recupera de uma lesão na região do púbis. As informações são da jornalista Isabelle Costa.

Em baixa com Paulo Sousa, o veterano só atuou em duas partidas na temporada. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final do ano e mesmo com sondagens de equipes do Brasil e do exterior, já deixou claro que deseja cumprir seu contrato no Rubro-Negro.

Atualmente, Diego Alves é a terceira opção no setor, atrás de Hugo Sousa e Santos. O veterano, de 36 anos, chegou ao Flamengo em 2017 e foi referência nos títulos conquistados pelo Rubro-Negro nas temporadas de 2019 e 2020.