Paulo Sousa - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/05/2022 09:18

Rio - A pressão sobre o goleiro Hugo no Flamengo está cada vez maior. O jovem falhou mais uma vez na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, na última terça-feira, e irritou ainda mais a torcida rubro-negra. Na coletiva após a partida, o técnico Paulo Sousa minimizou o novo erro do camisa 45 e acredita que ele tem potencial para reverter a situação.



"Em relação ao Hugo e a todos jogadores, existem sempre falhas. Procuramos sempre melhorar para caminharmos próximos da perfeição. Nesse campanha o Hugo sofreu um gol, hoje. É algo que procuramos estabilizar, com ele e todos os outros jogadores. Procurar dar confiança para tomarmos as melhores decisões, por vezes não tomamos as melhores decisões. Mas temos que saber ultrapassar essas situações. Ele, sendo um goleiro de 23 anos, vive um processo de crescimento para ultrapassá-las", afirmou o treinador.



Paulo também comentou sobre as mudanças táticas no Flamengo e garantiu não ter abandonado seu esquema com três zagueiros.



"Não abandonei por nada. O próprio Ayrton numa primeira fase de construção até está bem mais baixo, no entanto está um pouco mais largo do que o espaço de ocupação que normalmente o Filipe utilizava, mas depende muito dos adversários. No jogo do Brasileirão, praticamente havia só um avançado, não tínhamos necessidade de construir porque gosto de construir desde trás em superioridade", explicou.



"Por vezes temos necessidade que essa construção seja a dois ou a três. Hoje tivemos trocas posicionais de volantes quando Ayrton e Isla estavam bem altos para podermos dar essa superioridade, atrair e acelerar o jogo entre as linhas do adversário", completou.



O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 18h, no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão.